

Hazal Kaya, Medyapım'ın aile temalı 'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında 'Fiona Gallaher' karakterine hayat verecek.







Güzel oyuncunun, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım hayranlarını şaşırttı.







Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile birlikte maç izlerken fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya, eski görüntüsünden çok farklı bir haldeydi.







kaynak:milliyet