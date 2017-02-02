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hazal kaya'nın ev hali

HAZAL KAYA'NIN EV HALİ

Oyuncu Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve makyajsız hali dikkati çekti.

Tarih : 02 Şubat 2017, 15:06
Puan Ver : Hazal Kaya'nın Ev Hali(7/10)4


Hazal Kaya, Medyapım'ın aile temalı 'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında 'Fiona Gallaher' karakterine hayat verecek.



Güzel oyuncunun, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım hayranlarını şaşırttı.



Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile birlikte maç izlerken fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya, eski görüntüsünden çok farklı bir haldeydi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hazal  Kaya  Nın  Ev  Hali    haber

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