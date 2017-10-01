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Hazal Kaya, Yeni Saç Stiliyle Sevenlerinden Tam Not Aldı

HAZAL KAYA, YENİ SAÇ STİLİYLE SEVENLERİNDEN TAM NOT ALDI

Güzel oyuncu Hazal Kaya, bir derginin çekimi için saçlarını kâkül kestirdi. Hazal, yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı.

Tarih : 01 Ekim 2017, 11:00
Puan Ver : Hazal Kaya, Yeni Saç Stiliyle Sevenlerinden Tam Not Aldı(6/10)2

Zayıflayan, saçlarını uzatıp kâkül kestiren Hazal Kaya'nın yeni imajınını görenler çok beğendi.

YENİ TARZINA HERKES BAYILDI

Oyuncu Hazal Kaya bir dönem aldığı kilolarla sık sık adından söz ettirdi. 13 kilo veren ve saçlarını uzatıp kâkül kestiren Hazal Kaya BeStyle dergisine verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Kaya, yeni tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

İşte Hazal'ın son hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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