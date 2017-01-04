

Hazal Kaya, Medyapım'ın aile temalı ‘Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında rol alacak.







‘Umutsuz Ev Kadınları'nın senaristi Meryem Gür'ün kaleminden ekrana yansıyacak yapımda güzel oyuncu, 'Fiona Gallaher' karakterini hayat verecek.







Kardeşlerin en büyüğü olan Fiona Gallagher, fedakar ve belayı üstüne çeken bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.







kaynak:milliyet