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hayvanat bahçesinde yanına çocuk düşen goril öldürüldü

HAYVANAT BAHÇESİNDE YANINA ÇOCUK DÜŞEN GORİL ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'deki bir hayvanat bahçesinde, bulunduğu alana düşen dört yaşındaki çocuğu yakalayan goril, yetkililer tarafından vurularak öldürüldü.

Tarih : 29 Mayıs 2016, 13:40
Puan Ver : Hayvanat Bahçesinde Yanına Çocuk Düşen Goril Öldürüldü(7/10)8


Cincinnati kentindeki hayvanat bahçesinde bir çocuk, 180 kiloluk bir gorilin bulunduğu, çitlerle çevrili hendeğe düştü.



'Olayın hayati tehlike oluşturduğunu' söyleyen hayvanat bahçesi yetkilileri gorili vurdu.



Geçen hafta Şili'de iki aslan, bir adamın kafeslerine girmesi sonrası öldürülmüştü. Adamın intihar girişiminde bulunduğu belirtilmişti.



Kazada çocuk, yaklaşık 3 metre yükseklikten gorilin yanına düştü.



Amatör bir video görüntüsünde, gorilin çocuğu yakalayıp sığ suda kısa bir süre sürüklediği görülüyor.



Goril daha sonra duruyor ve altında bulunan çocuğa bakıyor.



Olayda çocuğun yaklaşık 10 dakika gorilin yanında bulunduğu aktarıldı.



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Bu batı ova gorilinin 17 yaşında olduğu, adının Harambe olduğu bildirildi.



Çocuk, olayın ardından hastaneye kaldırıldı.








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