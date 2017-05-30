HAYVANAT BAHÇESİNDE VAHŞET! KAPLAN KAFESİNDEN KAÇTI VE...
İngiltere'de Hamerton Hayvanat Bahçesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki bakıcı Rosa King çalıştığı sırada, kafesinden kaçan bir kaplan tarafından öldürüldü.
Hayvanat bahçesinde her şey normal seyrinde devam ediyordu. Ardından genç kadının korkunç çığlıkları duyuldu. Bütün çalışanlar birden koşmaya başladı. Bakıcılardan biri olay yerine geldiği sırada kaplanı vurarak sakinleştirdi. Hayvanat bahçesi acilen boşaltıldı ve hala ziyaretçilere kapalı…
Yönetimden gelen açıklamaya göre Rosa King'in öldüren kaplanın hayatına son verilmedi. Olayın şokunu yaşayan Rosa'nın iş arkadaşları kaplan ve diğer vahşi hayvanları beslerken yemeklerini resmen uzaktan hayvanların yaşadığı alana fırlatıp gidiyorlar. Herkes hala korku içinde.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
- Pakistan'da 16 Yaşındaki Genç Kıza İntikam Tecavüzü Emri Verenlere Gözaltı
- Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
- Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar