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hayvanat bahçesinde vahşet! kaplan kafesinden kaçtı ve...

HAYVANAT BAHÇESİNDE VAHŞET! KAPLAN KAFESİNDEN KAÇTI VE...

İngiltere'de Hamerton Hayvanat Bahçesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki bakıcı Rosa King çalıştığı sırada, kafesinden kaçan bir kaplan tarafından öldürüldü.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 13:21
Puan Ver : Hayvanat Bahçesinde Vahşet! Kaplan Kafesinden Kaçtı Ve...(6/10)3


Hayvanat bahçesinde her şey normal seyrinde devam ediyordu. Ardından genç kadının korkunç çığlıkları duyuldu. Bütün çalışanlar birden koşmaya başladı. Bakıcılardan biri olay yerine geldiği sırada kaplanı vurarak sakinleştirdi. Hayvanat bahçesi acilen boşaltıldı ve hala ziyaretçilere kapalı…



Yönetimden gelen açıklamaya göre Rosa King'in öldüren kaplanın hayatına son verilmedi.  Olayın şokunu yaşayan Rosa'nın  iş arkadaşları kaplan ve diğer vahşi hayvanları beslerken yemeklerini resmen uzaktan hayvanların yaşadığı alana fırlatıp gidiyorlar. Herkes hala korku içinde.



 



kaynak:milliyet








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