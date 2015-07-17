

18 Ağustos' ta Murat Dalkılıç ile dünya evine girecek olan Ünlü oyuncu Merve Boluğur, instagram Sosyal Medya hesabından öyle bir pozlar paylaştı ki hayranlarının hucumuna uğradı. Takipçileri, Merve Boluğur'un kalın kaşlarını yerden yer çaldılar. Instagram'dan verdiği cesur pozlarıyla meşhur olan ünlü oyuncu, son olarak paylaştığı fotoğraftan sonra takipçilerinden ağır eleştiriler aldı. Merve Boluğur Instagram'da paylaştığı kalın kaşlı fotoğrafı ile hayranları tarafından eleştiri yağmuruna uğradı.Instagram'da verdiği cesur pozlarıyla bilinen güzel oyuncu Merve Boluğur Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafıyla olay yarattı. 18 Ağustos' ta Murat Dalkılıç ile dünya evine girecek olan Merve Boluğur, instagram Sosyal Medya hesabından öyle bir pozlar paylaştı ki... Tüm takipçilerinin tepkisini alıp, eleştirilerine maruz kaldı.Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez eleştiri yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Boluğur'un kalın kaşlarını yerden yer vurdu. 1Merve Boluğur Instagram'da paylaştığı kalın kaşlı fotoğrafı ile hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu Merve Boluğur,şu sıralar Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik hazırlığı içinde Murat Dalkılıç'la yeniden barışarak hızlıca evlilik hazırlıklarına başlayan ünlü oyuncu Meve Boluğur, Instagramdaki aktif paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Fotoğraf çekiminden ıslak saçlı ve yoğun makyajlı bir fotoğraf paylaşan Boluğur, eleştiri yağmuruna tutuldu. Oyuncunun kaşlarını çok kalın bulan takipçiler, "Murat'ın kaşları seninkilerden daha incedir." gibi eleştiri dolu yorumlar yaptı.



