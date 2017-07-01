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hayranına twitter'da verdiği cevap olay oldu

HAYRANINA TWİTTER'DA VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine eleştiride bulunan bir hayranına verdiği mesaj ile sosyal medyada olay oldu.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:01
Puan Ver : Hayranına Twitter'da Verdiği Cevap Olay Oldu(9/10)11


Sosyal medya hesabında 12,7 milyonluk takipçisi bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz'a bir hayranı "Sahne dışında çok antipatik bi insan olduğunu düşünüyorum" yazılı bir eleştiri twiti attı. Hazır cevaplılığı ile bilinen Yılmaz ise hayranının bu mesajına "Düşünüyor olman yeterli" diyerek yanıt verdi. Yılmaz'ın bu cevabı ise sosyal medyada kısa sürede olay oldu.



 



kaynak:iha








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