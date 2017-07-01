HAYRANINA TWİTTER'DA VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU
Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine eleştiride bulunan bir hayranına verdiği mesaj ile sosyal medyada olay oldu.
Sosyal medya hesabında 12,7 milyonluk takipçisi bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz'a bir hayranı "Sahne dışında çok antipatik bi insan olduğunu düşünüyorum" yazılı bir eleştiri twiti attı. Hazır cevaplılığı ile bilinen Yılmaz ise hayranının bu mesajına "Düşünüyor olman yeterli" diyerek yanıt verdi. Yılmaz'ın bu cevabı ise sosyal medyada kısa sürede olay oldu.
kaynak:iha
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