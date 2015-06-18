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hayko cepkin'i maymuna benzetti 15 bin lira ceza kesildi

HAYKO CEPKİN'İ MAYMUNA BENZETTİ 15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Şarkıcı Hayko Cepkin'i maymuna benzeten şarkıcı Davut Güloğlu tazminat cezasına çarptırıldı. Davut Güloğlu'nun 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Tarih : 18 Haziran 2015, 15:34
Puan Ver : Hayko Cepkin'i Maymuna Benzetti 15 Bin Lira Ceza Kesildi(9/10)7


Şarkıcı Hayko Cepkin'i maymuna benzeten şarkıcı Davut Güloğlu tazminat cezasına çarptırıldı. Davut Güloğlu'nun 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.








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