HAYKO CEPKİN'İ MAYMUNA BENZETTİ 15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Şarkıcı Hayko Cepkin'i maymuna benzeten şarkıcı Davut Güloğlu tazminat cezasına çarptırıldı. Davut Güloğlu'nun 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Şarkıcı Hayko Cepkin'i maymuna benzeten şarkıcı Davut Güloğlu tazminat cezasına çarptırıldı. Davut Güloğlu'nun 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
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