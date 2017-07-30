HAYIRSIZ EVLAT TARTIŞTIĞI ANNESİNE 11 EL ATEŞ ETTİ
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 38 yaşındaki Ömer Güvenç, tartıştığı annesi 65 yaşındaki Havva Güvenç'e 11 el ateş etti, yüzüne isabet eden kurşunla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'da mahalleyi ayağa kaldıran silah sesleri bir aile kavgasını ortaya çıkardı. Annesiyle tartışan Ömer Güvenç, elindeki tabancayla 11 el ateş etti.
ANNESİNE TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Güvenç ile annesi Havva Güvenç arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenince Güvenç, ruhsatsız tabancayla annesine 11 el ateş etti.
KURŞUNLARDAN BİRİ ANNENİN YÜZÜNE İSABET ETTİ
Evden kaçan anne, yüzüne isabet eden tek kurşunla yaralandı. Ömer Güvenç, evlerinin balkonundan havaya da ateş ederken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Balkondan havaya ateş etmesi komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülenen Ömer Güvenç, gözaltına alındı. Yaralanan anne ise götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada
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