

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, referandum süreciyle ilgili, "Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet sözcüleri Türkiye'yi bölen, kutuplaştıran bir dil kullanıyorlar. Bu dili derhal ortadan kaldırmalılar. Hani milli irade? 'Hayır' diyenleri suçlayacaksanız bu referandumu niye yapıyorsunuz?" dedi.







Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Bakanlar Kurulunun "skandal nitelikte kararlara imza attığını" ileri süren Gök, OHAL kapsamındaki KHK'lerin, yetki ve kapsama açısından hukuksuz olduğunu ileri sürdü.







Gök, Bakanlar Kurulunun 2 Ocak 2017 tarihli kararı sonrası KHK ile çok sayıda kişinin kamudan ihraç edildiğin, ancak bu kapsamdaki bazı kişilerin göreve iadesine ilişkin kararların da aynı tarihli olduğunu iddia etti.







kaynak:habertürk