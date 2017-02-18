

“Referandum hayırlısıyla ‘Evet'le neticelendikten sonra, partiye kayıt imkânı doğacaktır. 2 yıllık geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde hazırlamamız lazım. Partili Cumhurbaşkanı'na geçişin ön adımı da o süreçte olabilir”







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri gezisini tamamlayıp yurda döndü. Trump yönetimiyle ABD'nin Ortadoğu politikası değişirken ve bölgede yeni bir denklem oluşurken bu ziyaretler önemliydi. Yoğun resmi temasların ardından önce Medine, sonra Mekke'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, umre sonrası Başkent'e dönüş yolunda sorularımızı yanıtladı. Ekonomiden Anayasa değişikliğine, FETÖ'yle mücadeleden Suriye'deki gelişmelere kadar önemli açıklamaların satır başları şöyle:







- Anayasa referandumuyla ilgili kaç ile gideceksiniz? Kampanya nasıl olacak?







Cuma günü Kahramanmaraş, cumartesi Elazığ-Malatya'nın ardından pazar Adıyaman- Gaziantep ziyaretlerimiz var. Kampanyayı Sayın Başbakan'la koordineli götürüyoruz inşallah. 30 büyük şehrin tamamına gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah yurtdışı seyahatlerimiz de olacak.







- Anayasa değişikliği kabul edilirse, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için 2019'a kadar 2 yıllık bir süre var. O süre için bir planınız olacak mı?







Geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde hazırlamamız lazım. Örneğin partili Cumhurbaşkanı'na geçişin ön adımı o süreçte olabilir. Referandum hayırlısıyla “Evet”le neticelendikten sonra, partiye kayıt olma imkânımız doğacaktır. Süreci bu şekilde değerlendirerek 2019'a hazırlanmak, ülkemiz için çok daha hayırlı, isabetli olacaktır.







- “Hayır” demek isteyenler üzerinde baskı olduğu iddiaları konusunda cevabınız nedir?







Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Böyle bir şey olamaz ki. Nitekim her akşam televizyonlarda anketörler bu noktada değerlendirmelerini yapıyorlar. Anketlerin bütün değerlendirmelerini yazar-çizer arkadaşlarımızla birlikte oralarda tartışıyorlar. “Evet”çisi de “Hayır”cısı da yapıyor, yapacaktır. “Evet”i savunanların varlığını, “Hayır”cılara bir baskı gibi sunmak doğru olmaz. Ne düşündüğümüzü elbette söyleyeceğiz. Gerek Başbakan, gerek Sayın Bahçeli, gerek şahsım, bizim için kutsal olan demokratik hakkımızı kullanarak meydanlarda konuşuyoruz. “Hayır”cılara baskı olur bahanesiyle bu hakkımızı engellemek, tabii ki yanlış olur. Bizim “Hayır”a baskı diye bir derdimiz yok. Ama “Hayır” demekte hayır yoktur. Bunu söyleme hakkımız da var.







kaynak:habertürk