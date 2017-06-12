

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'yle başladığı “Hayır” turlarının ilk etabını, HDP ziyaretiyle noktaladı. Kılıçdaroğlu, referandumun ardından “Hayır” kampanyasına destek veren Saadet Partisi, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Vatan Partisi, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve HDP ile görüştü. CHP Lideri, “Hayır” turu çerçevesinde izleyen günlerde MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan ile ÖDP, Haziran Hareketi, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla görüşmelerine devam edecek.







Gazete Habertürk'ten Düngün Karadaş'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerine eşlik eden kurmaylarına göre, “Hayır” bileşenleri ile yürütülen görüşmelerden şu ana kadar öne çıkan “uzlaşma” başlıkları şöyle:







DİYALOG HEYETİ







Partiler, diyalog turlarının devam etmesini istedi. Bu doğrultuda her parti “arka kapı diplomasisi” için birer kişi görevlendirecek. Partiler arasındaki diyaloğu bu kişiler sağlayacak. Görüşmeler hakkında tüm partiler heyet aracılığıyla bilgilendirilecek.







İLKELER BİLDİRGESİ







2019 seçimleri için partilerin ortak paydasına işaret edecek bir ana ilkeler bildirgesi hazırlanacak. Demokrasi vurgusunun öne çıkarılacağı bildirgede, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bağımsız yargı konusunda atılması gereken adımlar tek tek sıralanacak. Bildirgenin hazırlanması için her siyasi partiden ve düşünceden katılımın gerçekleşeceği çalıştaylar düzenlenecek.







kaynak:habertürk