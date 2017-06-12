Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

'hayır' turlarında 5 uzlaşma

'HAYIR' TURLARINDA 5 UZLAŞMA

“Hayır” bileşenlerini kucaklayacak ana ilkeler belirlenecek. Her partiden birer kişi, ‘sürekli diyalog' için görevli olacak. Demokrasi ve parlamenter sistem ortak payda olacak. Kurulacak sivil platformlar vatandaşı ikna edecek. Ortak aday değil birden çok aday seçeneği olacak

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:17
Puan Ver : 'hayır' Turlarında 5 Uzlaşma(9/10)10


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'yle başladığı “Hayır” turlarının ilk etabını, HDP ziyaretiyle noktaladı. Kılıçdaroğlu, referandumun ardından “Hayır” kampanyasına destek veren Saadet Partisi, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Vatan Partisi, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve HDP ile görüştü. CHP Lideri, “Hayır” turu çerçevesinde izleyen günlerde MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan ile ÖDP, Haziran Hareketi, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla görüşmelerine devam edecek.



Gazete Habertürk'ten Düngün Karadaş'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerine eşlik eden kurmaylarına göre, “Hayır” bileşenleri ile yürütülen görüşmelerden şu ana kadar öne çıkan “uzlaşma” başlıkları şöyle:



DİYALOG HEYETİ



Partiler, diyalog turlarının devam etmesini istedi. Bu doğrultuda her parti “arka kapı diplomasisi” için birer kişi görevlendirecek. Partiler arasındaki diyaloğu bu kişiler sağlayacak. Görüşmeler hakkında tüm partiler heyet aracılığıyla bilgilendirilecek.



İLKELER BİLDİRGESİ



2019 seçimleri için partilerin ortak paydasına işaret edecek bir ana ilkeler bildirgesi hazırlanacak. Demokrasi vurgusunun öne çıkarılacağı bildirgede, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bağımsız yargı konusunda atılması gereken adımlar tek tek sıralanacak. Bildirgenin hazırlanması için her siyasi partiden ve düşünceden katılımın gerçekleşeceği çalıştaylar düzenlenecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler:   Hayır    Turlarında  5  Uzlaşma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER