

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Iğdır'da düzenlediği mitingde "Hayır da evet de başımız gözümüz üstünedir. Ama hayır diyen katiyen terörist değildir. Ancak teröristlerin, Türkiye düşmanlarının hep birlikte hayır dediklerini görelim ona göre kararımızı verelim" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yaklaşık 7 bin kişinin izlediği mitingde, Türk dünyasının Nevruz bayramını kutladı. Soğuk kış günlerini geride kaldığını, doğudaki Iğdır'dan başlayarak bütün Türkiye'ye artık baharın güzel kokusunun yayılmaya başlandığını anlatan Yıldırım, 16 Nisan güneşinin Iğdır'dan doğacağını belirtti. Iğdır'da ve Türkiye'deki kardeşliği bozmaya hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Ne FETÖ'cülerin, ne PKK'lıların ne de bazı Avrupalı ülkelerin bizi birbirimize hasım etmeye asla ve asla gücü yetmeyecek. Bugüne kadar bütün zorlukları birlikte göğüsledik. Bugün de yarın da bir olacağız, beraber olacağız" diye konuştu.







kaynak:haberler