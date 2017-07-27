HAYDARPAŞA'DA VİNÇ DEVRİLDİ, LİMANDA BÜYÜK BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ
Haydarpaşa limanındaki dev bir vinç, İstanbul'daki fırtına nedeniyle devrildi. Büyük bir patlama meydana geldi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, patlama görüntüleri ise büyük korkuya neden oldu.
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde Trakya tarafından gelen fırtına ve sağanak yağış, hayatı resmen felç etti.
HAYDARPAŞA'DA VİNÇ DEVRİLDİ
Haydarpaşa Limanı'ndaki dev vinçlerden birisi, şiddetli fırtınanın etkisiyle devrildi. O anları çeken amatör bir kamera, devrilmenin etkisiyle yaşanan patlama görüntülerini an be an kaydetti.
Bu görüntüler, halk arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu.
Kaynak: haberinburada
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