İstanbul'da iş çıkış saatlerinde Trakya tarafından gelen fırtına ve sağanak yağış, hayatı resmen felç etti.

HAYDARPAŞA'DA VİNÇ DEVRİLDİ

Haydarpaşa Limanı'ndaki dev vinçlerden birisi, şiddetli fırtınanın etkisiyle devrildi. O anları çeken amatör bir kamera, devrilmenin etkisiyle yaşanan patlama görüntülerini an be an kaydetti.

Bu görüntüler, halk arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu.

