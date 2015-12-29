

Ro-Ro limanı yakınında bir TIR'a başka bir araçtan akü takviyesi yapılırken yakıt deposu alev alıp patladı ve yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.







Polis ekipleri liman kapısında güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışı kapattı. İtfaiye ekiplerinin su ve köpükle müdahalesi sonucu yanan tır söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale geldi.