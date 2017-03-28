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haydarpaşa garı için tarih belli oldu!

HAYDARPAŞA GARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Bakan Arslan Haydarpaşa için tarih verdi: "2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme, Halkalı'yı metro standardına çevirmiş olacağız. Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek" dedi.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:11
Puan Ver : Haydarpaşa Garı İçin Tarih Belli Oldu!(6/10)6


Ankara'dan yüksek hızlı tren Pendik'e kadar gidiyor, Pendik'ten sonra otobüslerle taşınıyor. Haydarpaşa'ya kadar gidemiyor. Marmaray var ama Marmaray devamında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar insanlar gidemiyor. İki kesinti var. Biz Marmaray projesine entegre olacak her iki yakadaki banliyö sistemlerini önce metro standartlarına getiriyoruz.



İNŞAAT SÜRECİ HIZLANDI



İnşaat sürecinde ne yazıkli ihalelerden kaynaklı bir gecikme oldu ama her iki yakadaki banliyö hatlarında da şu an çok yoğun bir çalışma var. İşler oldukça hızlandı.



2018 YILI SONUNDA AÇILACAK



2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı'yı metro standartına çevireceklerini açıklayan Arslan "Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek. 64 km'lik bir güzergahtır Marmaray'ı da katarsahnız yaklaşık 75 km'lik bir güzergahtır. Bu İstanbullular açısından önemli.



 



kaynak:sabah








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