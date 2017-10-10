HAYATININ ŞOKUNU FİNALDE YAŞADI
Kanada'da düzenlenen olimpiyat şampiyonasında İtalyan sporcu Vanessa Ferrari'nin bileği, ters basması sonucunda kırıldı.
Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen şampiyonada Jimnastikçi Vanessa Ferrari, final gösterisinde sakatlandı.
Jimnastik dünyasının en estetik isimleri arasında gösterilen ve gücüyle tüm sporseverleri kendine hayran bırakan Ferrrari, son sunumunda ayağını kırdı. Yere inerken mesafesini ayarlayamayan Vanessa Ferrari'nin bileği, üzerine fazla yük binmesi sonucu kırıldı.
Kaynak: haberinburada
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