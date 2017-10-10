Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen şampiyonada Jimnastikçi Vanessa Ferrari, final gösterisinde sakatlandı.

Jimnastik dünyasının en estetik isimleri arasında gösterilen ve gücüyle tüm sporseverleri kendine hayran bırakan Ferrrari, son sunumunda ayağını kırdı. Yere inerken mesafesini ayarlayamayan Vanessa Ferrari'nin bileği, üzerine fazla yük binmesi sonucu kırıldı.

Kaynak: haberinburada