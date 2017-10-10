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Hayatının Şokunu Finalde Yaşadı
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Hayatının şokunu finalde yaşadı

HAYATININ ŞOKUNU FİNALDE YAŞADI

Kanada'da düzenlenen olimpiyat şampiyonasında İtalyan sporcu Vanessa Ferrari'nin bileği, ters basması sonucunda kırıldı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Hayatının Şokunu Finalde Yaşadı(10/10)6

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen şampiyonada Jimnastikçi Vanessa Ferrari, final gösterisinde sakatlandı.

Jimnastik dünyasının en estetik isimleri arasında gösterilen ve gücüyle tüm sporseverleri kendine hayran bırakan Ferrrari, son sunumunda ayağını kırdı. Yere inerken mesafesini ayarlayamayan Vanessa Ferrari'nin bileği, üzerine fazla yük binmesi sonucu kırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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