2013 yılında hayatını kaybeden ve müziklerinin yanı sıra zorluk içerisinde geçen yaşamı ile de tanınan Müslüm Gürses'in aramazdan ayrılışının 4. yılında, oldukça heyecan verici bir projenin duyurusu gerçekleştirildi.

KİMİN OYNAYACAĞI MERAK KONUSU OLDU

Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan İstanbul'daki yaşamına kadar tüm hayatını konu almayı hedefleyen bir film için proje haklarını satın alan Dijital Sanatlar Yapım, çekimlere kısa bir süre içerisinde başlayacak. Film çalışmalarının başladığının duyurulması ile birlikte en merak edilen konu, Müslüm Gürses karakterinin kim tarafından canlandıracağı oldu.

TİMUÇİN ESEN CANLANDIRACAK

Müslüm Gürses filmi için hazırlıklarda sona gelindi. Yerel basın tarafından paylaşılan bilgilere göre, Müslüm Gürses karakterini görev aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra seslendirdiği müzikler ile tanınan Timuçin Esen canlandıracak.

FİLM İÇİN BRAD PITT'İN MAKYAJCISIYLA ANLAŞILDI

Esen'in, Gürses'e gerçeğe en yakın şekilde benzetilebilmesi için, başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı "The Crious Case of Benjamin Button" filminde görev alan Hollywood'un ünlü makyaj ekibiyle anlaşma sağlandığı da iddia ediliyor. Senaryosu Zargana ve Az gibi kitapların yazarı olan Hakan Günay tarafından kaleme alınan filmin, tahmini çıkış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: haberinburada