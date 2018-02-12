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Hayatının 4 Saati Yok! Gözünü Açtığında Kendini Otobüs Durağında Parmağı Kopmuş Halde Buldu

HAYATININ 4 SAATİ YOK! GÖZÜNÜ AÇTIĞINDA KENDİNİ OTOBÜS DURAĞINDA PARMAĞI KOPMUŞ HALDE BULDU

İngiliz Dwayne Thompson, akşam restoranda yemek yedikten 4 saat sonra bir otobüs durağında kanlar içinde uyandı. Bir parmağının uç kısmını kaybeden genç adamın başına gelenler gizemini koruyor.

Tarih : 12 Şubat 2018, 01:40
Puan Ver : Hayatının 4 Saati Yok! Gözünü Açtığında Kendini Otobüs Durağında Parmağı Kopmuş Halde Buldu(7/10)3

İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Dwayne Thompson, bir parmağını kaybetti. Olayı ilginç kılan ise genç adamın bunun nasıl gerçekleştiğini bilmiyor olması.

KIZ ARKADAŞI SADAKATSİZLİKLE SUÇLADI

Dwayne Thompson bu gizemli yaralanmanın kendisini sadakatsizlikle suçlayan kız arkadaşıyla tartışmalarına yol açtığını söylüyor. Thompson arkadaşlarıyla dışarıya çıktığı gecenin nasıl da oldu da parmağını kaybetmesiyle sonuçlandığını kendisinin de merak ettiğini söylüyor.

ARADAKİ 4 SAAT YOK

Genç adamın hatırladığı son şey akşam 10:30 sularında bir restoranda akşam yemeği yediği. Hatta Thompson'ın yemek yerken çekilmiş bir fotoğrafı da var. 26 yaşındaki adam ertesi gün sabah saat 02:30'da uyandığında sol elinin orta parmağının ucundan kan fışkırdığını gördü. Thompson arada geçen zaman diliminde neler olduğunu ise asla hatırlamıyor.

HAFIZASI TAMAMEN BOŞ

Genç adam kendine geldiğinde tek kayda değer yaralanması bacağındaki birkaç çizik ve gömleğinin arkasında bir yırtıktı. Thompson o geceye dair hafızasının tamamen boş olduğunu söylüyor.

OTOBÜS DURAĞINDA KANLAR İÇİNDE UYANDI

Thompson, 4 Kasım Cumartesi günü Abbey Park'ın karşısındaki otobüs durağında sabah saat 2.30 civarında uyandığını anlatıyor. Kız arkadaşı ise bu konuda tatmin olmuş değil ve onun nereye gidip de bu hale geldiğini öğrenmek istiyor. Genç kız restorandan ayrıldıktan sonra Thompson ile telefonda konuştuklarını söylese de sevgilisi bunu da hatırlamıyor.

PARMAK DİKİLEMEDİ, POLİS KAMERALARA BAKIYOR

"Hiçbir şey yapmadığımı ispatlamak istiyorum" diyen 26 yaşındaki adam, Leicestershire polisine başvurarak olayın çözülmesini istedi. Polis yetkilileri güvenlik kameralarına bakacak olsalar da kamera arşivlerinin Kasım ayına kadar geri alınabileceğinden şüpheleri olduğunu söylediler. Sorgulanan arkadaşları ise Thompson'ın nereye gittiğini veya ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihsiz adamın parmağının kopan kısmı yerine dikilemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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