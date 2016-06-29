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hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumuna getiriliyor. Saat 01. 30 itibari ile 4'ü kadın 26 kişinin cenazesi kuruma getirildi. Kimlik tespit çalışmaları da hızla sürüyor. 4 erkeğin kimlikleri tespit edildi.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:04
Puan Ver : Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Olmaya Başladı(7/10)7


Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumuna getiriliyor. Saat 01. 30 itibari ile 4'ü kadın 26 kişinin cenazesi kuruma getirildi. Kimlik tespit çalışmaları da hızla sürüyor. 4 erkeğin kimlikleri tespit edildi.



KİMLİKLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI



-Çağatay Çöl-Yer hizmeti görevlisi



-Sadık Petek (47)-Yer hizmeti görevlisi



-Mehmet Mert (30)-Yer hizmeti görevlisi



-Ethem Uzunsoy (43)-Yer hizmeti görevlisi



PATLAMADA YARALANANLARIN İSİM VE BİLGİLERİNE "184"TEN ULAŞILABİLECEK



Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör  saldırısında yaralananların ismi ve hangi Hastanede bulunduklarına ilişkin  bilgilere sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin (SABİM) "184" numaralı hattından  ulaşılabileceği bildirildi.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dış Hatlar  Terminali'nde meydana gelen patlamada yaralananların isim ve hastane bilgisine  "184" hattından ulaşılabilecek.








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