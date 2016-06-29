

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumuna getiriliyor. Saat 01. 30 itibari ile 4'ü kadın 26 kişinin cenazesi kuruma getirildi. Kimlik tespit çalışmaları da hızla sürüyor. 4 erkeğin kimlikleri tespit edildi.







KİMLİKLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI







-Çağatay Çöl-Yer hizmeti görevlisi







-Sadık Petek (47)-Yer hizmeti görevlisi







-Mehmet Mert (30)-Yer hizmeti görevlisi







-Ethem Uzunsoy (43)-Yer hizmeti görevlisi







PATLAMADA YARALANANLARIN İSİM VE BİLGİLERİNE "184"TEN ULAŞILABİLECEK







Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında yaralananların ismi ve hangi Hastanede bulunduklarına ilişkin bilgilere sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin (SABİM) "184" numaralı hattından ulaşılabileceği bildirildi.







Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen patlamada yaralananların isim ve hastane bilgisine "184" hattından ulaşılabilecek.