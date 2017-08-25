TRT'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürdüğü Adana Huzurevi'nde yaşamını yitirdi. Mesut Mertcan'ın uzun süredir depresyonda olduğu, birkaç gün önce "Dipteyim", bugün de vefatından 1 saat önce, "Beni öbür yere götürün" dediği belirtildi.

"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

2015 Ekim ayından bu yana Adana Huzurevi'nde yaşayan ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan 71 yaşındaki Mesut Mertcan'ın vefatı kurum çalışanları arasında da büyük üzüntüye neden oldu. Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Dr. Ethem Şahin, ünlü spikerin uzun süredir depresyonda olduğunu belirterek, "Birkaç gün önce zona rahatsızlığı vardı. Bugün de kendisini 10.00-10.30 sıralarında gördüm. Ağrıları olduğunu söyledi. Saat 11.00 sıralarında da görevliler çağırdı. Odasına gittiğimde hayatını kaybetmiş olduğunu belirledik. Ailesine haber verildi. Bir süre sonra hastane morguna kaldırılacak. Ailenin talimatları doğrultusunda defin işlemi yapılacak" dedi.

"HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Hiç sigara kullanmamasını söylediklerini ancak bunu çok fazla dikkate almadığını söyleyen Dr. Şahin, "Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. TRT'deki haber sunma hayalini gerçekleştirdikten sonra sanatçı arkadaşları Murat Soydan ve Aytaç Arman ziyaretine gelmiş, bu ziyarete çok sevinmişti" diye konuştu.

SON SÖZLERİ: BENİ ÖBÜR YERE GÖTÜRÜN

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adem Hayta ise Mesut Mertcan'ın çeşitli rahatsızlıkları olduğunu ifade ederek, "En son bir hafta önce özel bir hastaneye götürerek kontrolden geçirildi. Birkaç gün önce görüştüğümüzde bana 'dipteyim' demişti. Bugün de sabah 10.00 gibi karşılaştık, 'beni öbür yere götürün' dedi. Ben de anlamadım. Daha sonra odasına geçti. 11.00'de hayatını kaybettiğini öğrendik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma hayali vardı. Onunla tanışmayı çok istiyordu. Ben birilerine şifahen söyledim ama olmadı" dedi.

Mertcan, 23 numaralı odasında kendisine verilen ödül ve Neslihan Dağlı'nın hediye ettiği "Kelebek Ömrü Aşk Misali" kitabı kaldı.

SON DİLEĞİ HABER SUNMAKTI

Vefat etmeden önce Adana'da huzurevinde yaşayan 70 yaşındaki TRT eski spikeri Mesut Mertcan, verdiği röportajda son dileğini açıklayarak TRT ekranlarından haber sunmak istediğini açıklamıştı. TRT ekranlarının eski spikeri olan Mesut Mertcan'ın bu dileği, Erhan Çelik'in tarafından "Koltuğum sizindir" diyerek gerçekleştirilmişti. Mesut Mercan ve Erhan Çelik, TRT stüdyolarında haber sunmuştu.

Kaynak: haberinburada