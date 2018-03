Dünya üzerinde birçok bilim insanı geldi geçti ama tabii ki hepsi efsane olmadı. İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Uzay konusunda yaptığı çalışmalarla bir efsane olan Stephen Hawking, Virgin Galactic'in sahibi Sir Richard Branson tarafından gelen "uzaya çıkmak ister misin" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

SON HAYALİ UZAYA GİTMEKTİ

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, İngiltere'deki ITV kanalında bir programa yaptığı açıklamada, İngiliz iş adamı Richard Branson'ın Virgin Galactic adlı uzay turizm şirketiyle uzaya çıkmayı planladığını kaydetmişti. Üç çocuk sahibi Hawking, uzaya gitmekten duyacağı mutluluğu çocuk sahibi olmakla kıyaslamıştı.

UZAYI GÖREMEDEN DÜNYADAN GÖÇTÜ

"Beni kimse uzaya götürmez diye düşünüyordum ancak Branson bana Virgin Galactic'te bir koltuk teklif etti." diyen Hawking, kendisinin de teklife hemen "Evet" yanıtını verdiğini aktarmıştı. Yıllarca uzay konusunda yaptığı çalışmalarla herkesi aydınlatan Hawking, uzayı kendi gözleri ile göremeden hayatını kaybetti.

Stephen Hawking hakkında:

İngiltere'nin Oxford kentinde 8 Ocak 1942'de doğdu.1959'da girdiği Oxford Üniversitesi'nde doğa bilimleri okudu daha sonra Cambridge Üniversitesi'nde doktora yaptı.1963'te tedavisi olmayan motor nöron (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandı, iki yıllık ömrü kaldığı söylendi.1974'te 'Hawking radyasyonu' (Hawking ışınımı) olarak bilinen kara deliklerin yayması gerekdiğini öne sürdüğü radyasyonla ilgili makalesini yayımladı.1988'de Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere adlı 1988'de yayımladığı kitap 10 milyondan fazla kopya sattı.Hayatı, 2014'te The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi) filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. Hawking'i Eddie Redmayne oynadı.

