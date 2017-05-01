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hayatında ilk kez aldığı trafik cezasına çok sevindi!

HAYATINDA İLK KEZ ALDIĞI TRAFİK CEZASINA ÇOK SEVİNDİ!

Adıyamanlı Mustafa Karatürk'e takıldığı trafik uygulamasında ceza yazıldı. Ehliyet aldığı günden beri hayatında ilk kez trafik cezası yiyen Mustafa Karatürk, cezaya sevinip espriler yapınca polisler de şaşkına döndü

Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:48
Puan Ver : Hayatında İlk Kez Aldığı Trafik Cezasına Çok Sevindi!(8/10)7


 Mustafa Karatürk ehliyet aldığı günden beri ilk kez trafik uygulamasına takıldı. Zorunlu sigortasının gününü geçiren Mustafa Karatürk'ün otomobili çekiciyle otoparka çekildi ve 90 TL para cezası yazıldı. Aldığı ilk trafik cezasına sevinen Mustafa Karatürk, yaptığı esprilerle polisleri şaşkına çevirdi.



 



kaynak:posta








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