5 yıl içinde çıkacak 5 teknoloji neler olacak? Geleceği bilmeyi kim istemez ki? Bunu tam olarak görebilmek mümkün olmasa da belli alanlarda sağlam tahminler yapmak mümkün.



5 yıl içinde çıkacak 5 teknoloji neler olacak? Geleceği bilmeyi kim istemez ki? Bunu tam olarak görebilmek mümkün olmasa da belli alanlarda sağlam tahminler yapmak mümkün.



Teknoloji dünyasının en köklü şirketlerinden biri olan IBM de buna kafa yorarak önümüzdeki 5 yıl içinde çıkacak 5 teknoloji nedir be bunlar insanlara neler getirecek konusunda yaptığı tahminlerini paylaştı.



IBM'in geleneksel olarak yaptığı bu tahminler beş ana başlıkta toplanıyor. Bu tahminlere teker teker geçmeden önce, şirketin önümüzdeki 5 yıl içinde genellikle yapay zeka ve nanoteknoloji alanında gelişmeler beklediğini ve bu teknolojilerin en başta sağlık alanında kullanılacağını söyleyebiliriz.



IBM'e göre önümüzdeki 5 yıl içinde çıkacak 5 teknoloji neler ve bunlar insanların yaşantısını nasıl etkileyecek? Hepsini ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.



Neler Söylediğiniz Sağlık Durumunuzu Belirtecek



IBM'e göre yakın gelecekte, söylediklerimiz ve yazdıklarımız akıl ve beden sağlığımızın nasıl olduğunun anlaşılmasına kullanılacak. Yazılarımız ve konuşmalarımızdaki düzenler bilgisayarlar tarafından analiz edilerek ruhsal veya nörolojik hastalıklar çok erken teşhis edilebilecek. Özellikle psikoz, şizofreni ve depresyon gibi rahatsızlıklar, insanların kullanacağı giyilebilir cihazların konuşmaları incelemesi sayesinde şimdikinden çok daha önce teşhis edilecek.



Görülemeyeni Göreceğiz



İnsan gözü ışık tayfının sadece belli bir kısmını algılayabiliyor. IBM'e göre 5 yıl içinde geliştirilecek teknolojilerle görülebilir ışığın dışında kalan dalga boylarını da görebileceğiz. Bu sayede insanlar çevrelerinde fark edemedikleri tehlikeleri algılayabilecek. Örneğin yoğun sis içinde giden bir arabayı ya da yoldaki gizli buzu görmek mümkün olacak. Bunun yanı sıra benzer teknolojiler sayesinde bir yiyeceğe baktığımızda besin değerlerini, bir ilaca baktığımızda neye yaradığını gösteren uygulamalar da çok daha gelişmiş bir şekilde kullanılacak.



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