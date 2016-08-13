Konya'da nakliyeci, 49 yaşındaki Hayati Yüksel, aile içi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı kızı ve damadını tabanca ile öldürdü. Yüksel, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu



Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akköprü Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hayati Yüksel, Kütahya'dan Konya'ya döndü. Eşinin geleceğini bilen Gülsüm Yüksel, 3 çocuk annesi kızı 30 yaşındaki Şeyda Bak ve damadı 33 yaşındaki Faruk Bak'ı evlerine davet etti. Faruk Bak, akşam eşini de yanına alarak kayınpederinin evine gitti. Daha önceden kayınpederi ile aralarında aile içi geçimsizlik nedeniyle sorunlar olan Bak, Yüksel ile yeniden tartıştı ve birbirlerine küfür etmeye başladı.



Odasına giderek bulundurma ruhsatlı tabancasını alan Yüksel, damadına, daha sonra kızına defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu Faruk ve Şeyda Bak ağır yaralandı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Bak çitfinin öldüğünü tespit etti.