O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hayati yüksel, tartıştığı kızı ve damadını öldürdü

HAYATİ YÜKSEL, TARTIŞTIĞI KIZI VE DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Konya'da nakliyeci, 49 yaşındaki Hayati Yüksel, aile içi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı kızı ve damadını tabanca ile öldürdü. Yüksel, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu

Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:21
Puan Ver : Hayati Yüksel, Tartıştığı Kızı Ve Damadını Öldürdü(0/10)


Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akköprü Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hayati Yüksel, Kütahya'dan Konya'ya döndü. Eşinin geleceğini bilen Gülsüm Yüksel, 3 çocuk annesi kızı 30 yaşındaki Şeyda Bak ve damadı 33 yaşındaki Faruk Bak'ı evlerine davet etti. Faruk Bak, akşam eşini de yanına alarak kayınpederinin evine gitti. Daha önceden kayınpederi ile aralarında aile içi geçimsizlik nedeniyle sorunlar olan Bak, Yüksel ile yeniden tartıştı ve birbirlerine küfür etmeye başladı.



Odasına giderek bulundurma ruhsatlı tabancasını alan Yüksel, damadına, daha sonra kızına defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu Faruk ve Şeyda Bak ağır yaralandı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Bak çitfinin öldüğünü tespit etti.








Etiketler: Hayati  Yüksel  Tartıştığı  Kızı  Ve  Damadını  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER