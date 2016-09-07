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hayati yazıcı: hiç kimsenin gözüne kaşına bakmayacağız

HAYATİ YAZICI: HİÇ KİMSENİN GÖZÜNE KAŞINA BAKMAYACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Ak Parti'de ve kamuda yürütülen çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

Tarih : 07 Eylül 2016, 15:19
Puan Ver : Hayati Yazıcı: Hiç Kimsenin Gözüne Kaşına Bakmayacağız(6/10)6


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,  FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Ak Parti'de ve kamuda yürütülen çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü, ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük bir felaketten kurtulduğunu belirten Yazıcı, 7 Şubat ve 17-25 Aralık süreçlerinden itibaren bu yapıyla ilgili hassasiyetlerinin başladığına işaret etti. 15 Temmuz'u, "Türkiye için tarihinde görülmemiş büyük bir felaket, büyük bir travma" olarak nitelendiren Yazıcı, yaşanan olayın dünya tarihinde de örneğinin bulunmadığını vurguladı.

Hükümetin 15 Temmuz'dan itibaren olağanüstü hal ilan ettiğini, bu kapsamda düzenlemeler yapıldığını anımsatan Yazıcı, "Bu yapının doğrudan doğruya faili durumunda olanlar, bunlarla bağlantısı olanlar, bunlarla iltisaklı olan herkes bir tespit yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarından temizleniyor. Yani bu çalışmalar tabii ki gelişi güzel değil. Bunların kriterleri, ölçüleri var. Nihayetinde Türkiye bir hukuk devleti, her şeyi de hukuka uygun, hakkaniyet içerisinde yapacaksınız." ifadelerini kullandı.








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