

Adana'da 10 katlı inşaatın 8'inci katına güvenlik amacıyla file çeken bir işçi, dengesini kaybedince aşağı düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları, ölen işçinin başında gözyaşı döktü.



Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Burak Tuncer, inşaata çalışan işçilerin güvenliği için file döşeme işine başladı. Tuncer, bugün de 100. Yıl Mahallesi'nde bir inşaata file çekmek için işe geldi. 10 katlı inşaatın 8'inci katına file çekmeye başlaşan Tuncer, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında dengesini kaybederek aşağı düştü.







kaynak:milliyet