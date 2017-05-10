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hayat kurtarmak isterken hayatından oldu

HAYAT KURTARMAK İSTERKEN HAYATINDAN OLDU

Adana'da 10 katlı inşaatın 8'inci katına güvenlik amacıyla file çeken bir işçi dengesini kaybedince aşağı düşerek hayatını kaybetti. İş arkadaşları, işçinin başında gözyaşı döktü

Tarih : 10 Mayıs 2017, 16:27
Puan Ver : Hayat Kurtarmak İsterken Hayatından Oldu(8/10)10


Adana'da 10 katlı inşaatın 8'inci katına güvenlik amacıyla file çeken bir işçi, dengesini kaybedince aşağı düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları, ölen işçinin başında gözyaşı döktü.

  Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Burak Tuncer, inşaata çalışan işçilerin güvenliği için file döşeme işine başladı. Tuncer, bugün de 100. Yıl Mahallesi'nde bir inşaata file çekmek için işe geldi. 10 katlı inşaatın 8'inci katına file çekmeye başlaşan Tuncer, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında dengesini kaybederek aşağı düştü.



 



kaynak:milliyet








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