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hayat boyu öğrenmeye ab'den 15 milyon euroluk destek

HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE AB'DEN 15 MİLYON EUROLUK DESTEK

Avrupa Birliği'nin finansman desteği ile ‘Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi'nin ikinci ayağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

Tarih : 02 Haziran 2016, 09:59
Puan Ver : Hayat Boyu Öğrenmeye Ab'den 15 Milyon Euroluk Destek(6/10)3


Avrupa Birliği'nin finansman desteği ile ‘Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi'nin ikinci ayağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilmeye hazırlanıyor. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganıyla yola çıkan projenin amacı Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, hayat boyu öğrenme programlarına katılımı artırmak. Projeye Avrupa Birliği'nden de 15 milyon euroluk destek geldi.



İlki 2011-2013 yılları arasında yürütülen projenin ikinci ayağında, Avrupa Birliği ile gerçekleşecek ortak çalışmalarla Türkiye'de 2015'te yüzde 4.6 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, 2020'de yüzde 15'e yükseltilmesi hedefleniyor. Proje ile bu alanda yasal düzenlemeler yapılacak, sertifika programları yaygınlaştırılacak, web tabanlı sistemler geliştirilecek ve öğretmenlerin yeterlilikleri artırılacak.



‘HÂLA İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL'



Projenin bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Türkiye'de hayat boyu öğrenmeye katılımın hâlâ istenilen seviyeye gelemediğini belirtti. Abdülhakimoğulları, “2006'da hayat boyu öğrenme programlarına katılım oranı yüzde 1.8 idi. 2015'te bu oran yüzde 4.6'ya çıktı. Bu konuda güçlendirmeler için çalışmalar yapmalıyız. Avrupa Birliği'nden bu proje için 15 milyon euroluk bir destek geldi. Bu kaynağın bir kısmını bize proje ile destek olan paydaşlarımıza hibe ediyoruz” diye konuştu.








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