

Psikolojik danışmanlık, kurumsal gelişim, insan kaynakları ve koçluk alanlarında 30 yıllık tecrübeye sahip DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, gençlerin doğru bir meslek seçimi ve kariyer planlaması yapabilmeleri için yeni bir program başlatıyor.











Lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinlere yönelik hazırlanan “Kariyer Planlama Programı”, kişilerin öne çıkan yeteneklerini belirleyerek, DBE danışmanlarının yardımıyla en uygun ve doğru mesleği seçmeleri konusunda destek oluyor.







30 Kasım 2015, İstanbul;



DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü'nün deneyimli uzmanları tarafından geliştirilen Kariyer Planlama Programı, bilimsel beş test ve üç envanter uygulanması ile DBE danışmanlarının gençler ve yetişkinlerle yapacakları çalışmalar sonucu kariyer planlamalarına yön vermeyi amaçlıyor.



Doğru meslek seçimi; ilgi, yetenek, kişilik, kültür ve akademik başarı sentezinden oluşuyor



Pek çok genç, yetişkin ve aile meslek seçimi konusunda kararsızlığa düşüyor. Üniversitelerin yaptığı araştırmalar gençlerin yüksek öğrenimdeki bölüm tercihlerini toplumdaki popülerlik derecesi, ebeveynlerin müdahalesi ve kolay iş bulabilme imkânı sunmasına göre seçtiklerini ortaya koyuyor. Yani çoğunlukla kişilerin mesleki tatmin, yetenek ve motivasyonlarını kapsamayan üniversite tercihleri gelecekte başarısızlık ve mutsuzluk getiriyor. Ancak anaokulundan başlayıp hayatın sonuna kadar devam eden bir süreç olan kariyer planlamasında, öğrencilerin mesleki ilgileri, yetenekleri, kişilik özellikleri, akademik başarıları ve ailelerin kültürel özelliklerinin sentezlenmesi uygun meslek seçiminde önem taşıyor. DBE Kariyer Planlama Programı 8'inci sınıf ve sonrasındaki öğrenciler ile yetişkinlerin kariyerlerini şekillendirmelerinde bu unsurlara önem veriyor. Özellikle de öğrencilerin lisedeki “Türkçe-Matematik, Fen, Sosyal ya da Dil” alanlarına yönlendirilmesi sırasında, lise son sınıfta YGS sınavları öncesi istedikleri bölümlerin belirlenmesi ve sıralanması aşamasında uygulanabiliyor.







Programın içeriğinde neler var?







Kişinin meslek seçiminde doğru ve isabetli bir karar verebilmesini ve yeteneklerinin farkına varmasını amaçlayan DBE Kariyer Planlama Programı'nda bilimsel beş test ve üç envanter uygulanıyor.



Sözel Yetenek Testi kişinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini; Sayısal Yetenek Testi basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde çözebilmeyi, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütebilme gücünü; Mekânsal Algı Testi bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan üç boyutlu algılamayı ve görsel şekil-zemin ayırt edebilme yeteneğini; Soyut Kavrama Testi soyut kavramları ve bunların birbirleriyle ilişkilerini anlama ve kullanma yetisini; Mekanik Yetenek Testi mekanik ilkeleri anlama, bir makinenin işleyişindeki ilkeyi kavrayabilme ve makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi görebilmeyi değerlendiriyor.



Kişilik Envanteri gençlerin kişilik özelliklerini ve davranışsal eğilimlerini, Mesleki İlgi Envanteri eğilimlere göre uygun olan meslek çeşitlerini, Motivasyon Envanteri gençlerin meslek seçimi için hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanıyor.



Yapılan uygulamalar sonucunda kişinin belirlenen yetenekleri konusunda kendisi ve ailesine geribildirim veriliyor. Ardından DBE danışmanları ile kişinin güçlü yanları ve yetenekleri ortaya konularak başarılı olabileceği meslek grupları belirleniyor. Bu sayede kişinin becerilerine, kişilik özelliklerine ve mesleki ilgilerine en uygun iş alanları değerlendirilerek, DBE'nin yetkin danışmanlarıyla yapılacak çalışmalar ile aile ve gence meslek seçiminde izleyecekleri yol belirleniyor



Doğru meslek seçimi, iş verimini ve mutluluğu artırıyor







Program hakkında bilgi veren DBE Kurucu Başkanı, Uzman Klinik Psikolog Emre Konuk, kariyer mutluluğunun hayatın diğer alanlarından duyulan memnuniyetle direkt bağlantılı olduğunu ve bunun her gün yeniden yaşanan bir tatmin ve mutluluk sebebi olduğunu söylüyor. Konuk, “Ne olursak olalım, her gün ne yapıyorsak, yaptığımız şey bizim kimliğimizi şekillendirir. Eğer biriyle tanıştığınızda size yönelttiği ilk sorulardan biri olan ‘Ne iş yapıyorsunuz?' sorusuna verdiğiniz cevabı tatmin edici ve anlamlı buluyorsanız, ‘kariyer mutluluğu' dediğimiz olguya erişmiş ya da erişiyorsunuz demektir. Yaşamdan keyif alan ve yoğun bir şekilde bir işe kendisini verebilen kişilerin bunu çocukluktan beri edindikleri belli alışkanlıklarla sağladıklarını belirten Konuk, “Yeteneklerin günlük yaşama yansıtılması, yetenekli olunan konu üzerine ağırlık verilmesi ve bu yeteneklerin geliştirilmesine destek olmak gerekiyor. Yeteneklerin erken dönemde fark ettirilmesi o alanda başarıyı, motivasyonu ve tabi ki mutluluğu getiriyor. Kişinin düzenli olarak keyif aldığı bir şeyi yapma fırsatı yoksa hayatının diğer alanlarında yüksek mutluluğa sahip olma ihtimalinin de giderek azaldığını vurgulayan Konuk, “Bu anlamda sunduğumuz DBE Kariyer Planlama Programı, kişilerin hayatlarında duyduğu memnuniyete katkı sağlayıp doğru meslek seçiminde etkili oluyor” dedi.







kaynak:sonhaber