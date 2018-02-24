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Hayallerini gerçekleştirmesine 1 adım kaldı

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNE 1 ADIM KALDI

Brezilya Milli Takımı heyeti, Beşiktaş derbisinde Fenerbahçeli Giuliano'yu gözlem altına alacak. Giuliano seçilirse Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosunda yer alacak.

Tarih : 24 Şubat 2018, 20:30
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Beşiktaş ile zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de Giuliano için özel bir maç olacak. Brezilya Milli Takımı'nın takibinde olan tecrübeli orta saha, Vodafone Park'ta iki kişi tarafından izlenecek.

Samandıra Tesisleri'ni de ziyaret eden Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin yardımcıları Fernando Lázaro ve Matheus Bach, Giuliano ile ilgili tüm bilgileri aldı. Giuliano'nun 18. Haftadaki Göztepe maçındaki sakatlığından son haftalardaki başarılı performansına kadar önemli görüşmeler oldu.

ASIL TAKİP YARIN

Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun bir antrenmanı da takip edildi. Esas takip ise yarın derbide Vodafone Park'ta olacak.

Tite'nin yardımcıları Beşiktaş karşısında mücadele edecek Giuliano'yu detaylı bir şekilde rapor edecek ve 2 Mart tarihinde yapılacak kadro seçimlerinde bu raporlar önemli yer tutacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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