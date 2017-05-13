'HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ SEN TASARLA' YARIŞMASI BAŞLADI!
otohaber Dergisi'nin düzenlediği "Hayalindeki Otomobili Sen Tasarla" yarışması başladı. Geleceğin tasarımcılarının arasında yer almak istiyorsan, bu fırsatı kaçırma
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesi altında, İTÜ ARI Teknokent'in desteği ve Shell Türkiye'nin sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın lansmanı ise geçtiğimiz günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı Next Mobilty Summit'te gerçekleşti
Geleceğin otomobillerinin tasarımlarına imza atacak yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan yarışmanın formatı da oldukça basit. Dış Tasarım ve İç Tasarım olarak iki ayrı dalda düzenlenen yarışmada, halk oylamasıyla seçilecek ilk 10 çalışma tasarım konusunda uzman jürinin değerlendirmesine sunulacak. Jüri tarafından birinci seçilen tasarım sahipleri hem ödüle sahip olacak hem de otomotiv dünyasında adından söz ettirecek.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar