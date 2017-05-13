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'hayalindeki otomobili sen tasarla' yarışması başladı!

'HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ SEN TASARLA' YARIŞMASI BAŞLADI!

otohaber Dergisi'nin düzenlediği "Hayalindeki Otomobili Sen Tasarla" yarışması başladı. Geleceğin tasarımcılarının arasında yer almak istiyorsan, bu fırsatı kaçırma

Tarih : 13 Mayıs 2017, 09:59
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesi altında, İTÜ ARI Teknokent'in desteği ve Shell Türkiye'nin sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın lansmanı ise geçtiğimiz günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı Next Mobilty Summit'te gerçekleşti



Geleceğin otomobillerinin tasarımlarına imza atacak yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan yarışmanın formatı da oldukça basit. Dış Tasarım ve İç Tasarım olarak iki ayrı dalda düzenlenen yarışmada, halk oylamasıyla seçilecek ilk 10 çalışma tasarım konusunda uzman jürinin değerlendirmesine sunulacak. Jüri tarafından birinci seçilen tasarım sahipleri hem ödüle sahip olacak hem de otomotiv dünyasında adından söz ettirecek.



 



kaynak:sabah






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