HAYALİNDEKİ 10 NUMARA BELLİ OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ndiaye ve Belhanda'nın satılması halinde takımda Deniz Türüç'ü görmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yerli transferinde hücum bölgesi için Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç'ü kadroda görmeyi çok istiyor.
Ndiaye ile birlikte Belhanda'nın da gitmesi halinde Galatasaray'da transfer zorunlu ihtiyaç haline gelecek.
Teknik direktör Fatih Terim'in hücum bölgesi için kafasındaki ilk aday Deniz Türüç. Geçen haftaki Kayseri maçında A Milli Takım'dan öğrencisini dikkatlice izleyen ve özel de bir görüşme yapan Terim, şartların oluşması halinde Deniz'i Galatasaray'da görmeyi çok istiyor.
17 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST
Gurbetçi yıldız bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp, 4 asist yaptı.
Öte yandan Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise bu transferde net fikrini ortaya koydu. Deniz'in bonservisinin 10 milyon euro olduğunu tekrarladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar