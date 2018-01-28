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Hayalindeki 10 numara belli oldu

HAYALİNDEKİ 10 NUMARA BELLİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ndiaye ve Belhanda'nın satılması halinde takımda Deniz Türüç'ü görmek istiyor.

Tarih : 28 Ocak 2018, 17:50
Puan Ver : Hayalindeki 10 Numara Belli Oldu(10/10)6

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yerli transferinde hücum bölgesi için Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç'ü kadroda görmeyi çok istiyor.

Ndiaye ile birlikte Belhanda'nın da gitmesi halinde Galatasaray'da transfer zorunlu ihtiyaç haline gelecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in hücum bölgesi için kafasındaki ilk aday Deniz Türüç. Geçen haftaki Kayseri maçında A Milli Takım'dan öğrencisini dikkatlice izleyen ve özel de bir görüşme yapan Terim, şartların oluşması halinde Deniz'i Galatasaray'da görmeyi çok istiyor.

17 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST

Gurbetçi yıldız bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Öte yandan Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise bu transferde net fikrini ortaya koydu. Deniz'in bonservisinin 10 milyon euro olduğunu tekrarladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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