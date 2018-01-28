Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yerli transferinde hücum bölgesi için Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç'ü kadroda görmeyi çok istiyor.

Ndiaye ile birlikte Belhanda'nın da gitmesi halinde Galatasaray'da transfer zorunlu ihtiyaç haline gelecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in hücum bölgesi için kafasındaki ilk aday Deniz Türüç. Geçen haftaki Kayseri maçında A Milli Takım'dan öğrencisini dikkatlice izleyen ve özel de bir görüşme yapan Terim, şartların oluşması halinde Deniz'i Galatasaray'da görmeyi çok istiyor.

17 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST

Gurbetçi yıldız bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Öte yandan Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise bu transferde net fikrini ortaya koydu. Deniz'in bonservisinin 10 milyon euro olduğunu tekrarladı.

Kaynak: haberinburada