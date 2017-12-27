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Hayali suya düştü, Mehmet Ağar seçime giremiyor

HAYALİ SUYA DÜŞTÜ, MEHMET AĞAR SEÇİME GİREMİYOR

Galatasaray yönetimine gireceği iddia edilen Mehmet Ağar, aidatlarını uzun süredir ödemediği için genel kurulda ve herhangi bir listede bulunamayacak.

Tarih : 27 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Hayali Suya Düştü, Mehmet Ağar Seçime Giremiyor(7/10)3

Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulunda yer alacağı iddia edilen Mehmet Ağar'ın, uzun süredir aidatlarını ödemediği için genel kurulda yer alamayacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın ocak ayında gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için adayların kesinleşmesine çok az bir süre kaldı. Seçime girecek olan adaylar, kulüp tüzüğünün 61. maddesinde belirtilen tüm belgeleri ve seçim listelerini, 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00'e kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda.

MUSTAFA CENGİZ VE DURSUN ÖZBEK DIŞINDA ADAY YOK

Listelerin teslim edilmesine 72 saatten az bir süre kalmış olmasına rağmen, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz dışında başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.

Öte yandan, başkan adaylarıyla birlikte yarışa girecek olan yönetim kurulu listeleri de halen daha net bir şekilde açıklanmadı. Buna karşın, adı uzun süredir Dursun Özbek'in listesindeki muhtemel isimler arasında yer alan Mehmet Ağar'ın ise seçimde yer alamayacağı öğrenildi. Ağar'ın kulüp üyelik aidatlarını düzenli ve zamanlı bir şekilde yatırmadığı ve bu nedenle de yönetim listesinde bulunamayacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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