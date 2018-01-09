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Hayali Olan Yarış Arabasını 35 Bin Liraya Yaptı

HAYALİ OLAN YARIŞ ARABASINI 35 BİN LİRAYA YAPTI

Ankara'da memur olarak çalışan Ümit Kozan, çocukluk hayali olan Formula 1 aracının bir benzerini 35 bin liraya tasarladı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 17:50
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Ankara'da yaşayan 45 yaşındaki Ümit Kozan, küçük yaşlarda hayalini kurduğu yarış aracının yerlisini yapmaya karar verdi. Asıl mesleği memur olan Kozan, hobi olarak başladığı tasarımı arkadaşının atölyesinde hafta sonları çalışarak 1 yılda tamamladı. Kozan, "Duman" ismini verdiği 35 bin lira bütçeli yarış aracının, şase kısmını 60 milimetre boru ile dış aksamını ise fiberglastan yaptı. Yerli yarış arabasında, başka bir araçtan sökülen 1.8 turbo motor yanında 30 litre yakıt tankı kullanıldı. 2 kişilik olarak dizayn edilen araç, 660 kilogram ağırlığında ve 200 kilometre hıza çıkabiliyor. Meraklı gözlerle aracı inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyorlar.

"200 KM HIZA ÇIKABİLİYOR"

Çeşitli denemelerden sonra aracın son aşamasına ulaştığını ifade eden Kozan, şunları kaydetti:

"İlk önce kafamda çizdim, sonrasında kağıda döktüm ve hatalarımı gördüm. Onları düzettim. Şase kısmına başladım ve çok uğraştırdı. Sağlamlık acısından eğim ve bükümleri vardı. Onlar için dışardan destek aldım. Dört silindirli motosiklet motoru koydum ama sonrasında kasa ile uyuşmadığını fark ettim. Sonra binek bir otomobilin motorunu alarak monte ettim. 660 kilogram ağırlığında, 200 beygirlik bir araç yaptım. Güvenli olması çok önemliydi. Kalın borular kullandım. Kaza anında sağlam olsun istedim. Kendi yaptığım testlere göre baya bir dayanıklı oldu. Trafiğe kapalı alanda 200 kilometre hıza ulaştım. 660 kilo olduğu için araç çok çabuk hızlanabiliyor."

"TRAFİĞE ÇIKAMIYORUM"

Aracın ruhsatlandırması ve trafiğe çıkması konusunda sıkıntıların olduğunu aktaran Kozan, "Yurt dışında genel de bu tür araçları yaptığınız zaman senede 1 taneye izin veriliyor. Araç incelendikten sonra bir kereliğe mahsus plaka veriliyor. Bununla trafiğe çıkaramıyorum. Ancak kapalı alanda binebildiklerini" söyledi.

Kozan, aracı gören vatandaşların ilgi odağı haline geldiğini belirterek, "Formula 1 aracını gören vatandaşlar binmek, fotoğraf çektirmek istiyor. Bazıları ise, kimin yaptığını ya da hangi aracı değiştirdiğimizi soruyor" dedi.

ARACI 50 BİN LİRAYA SATACAK

"Duman" ismini 7 yaşındaki kızının koyduğunu ve ikinci bir proje için aracı satılığa çıkaracağını belirten Kozan, şunları kaydetti:

"Aracı satmak için internette ilana koyacağım. İkinci bir projeye başladım. Onun için maddi sıkıntılar doğuyor. Bunun için satacağım. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Ona çok emek verdim. Başardım ikinci projemi de yapmak istediğim için satıyorum."






 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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