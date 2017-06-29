HAYALET ŞEHİRE DÖNÜŞTÜ! KİMSE DIŞARI ÇIKMIYOR
Mersin'de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıkların ardından, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da eklenmesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü.
Mersin'de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıkların ardından, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da eklenmesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü.
Kent merkezi boşaldı. Dışarı çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda yada ağaçların gölgelerinin altında güneşten korundu. Bazı çocuklar ise denizlerde ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı
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