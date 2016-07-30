FETÖ'nün firardaki Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün Sakarya Üniversitesi'nde bir hayalet gibi görev yaptığı ortaya çıktı. Dekan Prof. Dr. Günay, ‘Hiç konuşmazdı' diye konuştu.



Darbe girişimi gecesi ve ertesi günü, darbecilerin Genelkurmay Başkanı ile diğer kuvvet komutanlarını götürdüğü ve darbenin merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'nde 98 kişi gözaltına alındı. 16 Temmuz sabahı saat 09.30 sıralarında kaçmaya çalışırken yakalanan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz ise gözaltına alınanlar arasındaki tek sivildi. Çıkarıldığı adliyedeki sorgusunda "Tarla bakmaya geldim" diyen Öksüz serbest bırakıldı.