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hayal kırıklığı yaratan montaj sahnesi

HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN MONTAJ SAHNESİ

Dünya çapında başarı yakalayan Pi'nin Yaşamı filminin bilgisayar efekti kullanılmamış ham görüntüsü, görenleri hayal kırıklığına uğratıyor.

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:27
Puan Ver : Hayal Kırıklığı Yaratan Montaj Sahnesi(7/10)6


 Fantastik konusuyla milyonları beyaz perdeye taşıyan ve dünya çapında başarı yakalayan Pi'nin Yaşamı'nda kullanılan efekti anlatan bir kare görenleri şaşkına çeviriyor.



ÇEKİMLER HAVUZDA YAPILMIŞTI



Okyanusun ortasında küçük bir teknede kaplanla birlilkte yaşam mücadelesi veren küçük bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı filmde çekimlerin havuzda yapıldığı anlaşılıyor.





 



kaynak:haberler








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