

Fantastik konusuyla milyonları beyaz perdeye taşıyan ve dünya çapında başarı yakalayan Pi'nin Yaşamı'nda kullanılan efekti anlatan bir kare görenleri şaşkına çeviriyor.







ÇEKİMLER HAVUZDA YAPILMIŞTI







Okyanusun ortasında küçük bir teknede kaplanla birlilkte yaşam mücadelesi veren küçük bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı filmde çekimlerin havuzda yapıldığı anlaşılıyor.











kaynak:haberler