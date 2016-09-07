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havayolunu kullanan yolcu sayısı 116 milyonu geçti

HAVAYOLUNU KULLANAN YOLCU SAYISI 116 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye genelinde yılın sekiz ayında havayolu yolcu trafiği yüzde 4,7 azalışla 116 milyon 248 bin 734'e gerilerken, uçak trafiği ise yüzde 0,5 artışla 1 milyon 216 bin 717'e yükseldi

Tarih : 07 Eylül 2016, 12:01
Puan Ver : Havayolunu Kullanan Yolcu Sayısı 116 Milyonu Geçti(9/10)9


 

Türkiye genelinde yılın sekiz ayında havayolu yolcu trafiği yüzde 4,7 azalışla 116 milyon 248 bin 734'e gerilerken, uçak trafiği ise yüzde 0,5 artışla 1 milyon 216 bin 717'e yükseldi

 








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