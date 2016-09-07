HAVAYOLUNU KULLANAN YOLCU SAYISI 116 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye genelinde yılın sekiz ayında havayolu yolcu trafiği yüzde 4,7 azalışla 116 milyon 248 bin 734'e gerilerken, uçak trafiği ise yüzde 0,5 artışla 1 milyon 216 bin 717'e yükseldi
Türkiye genelinde yılın sekiz ayında havayolu yolcu trafiği yüzde 4,7 azalışla 116 milyon 248 bin 734'e gerilerken, uçak trafiği ise yüzde 0,5 artışla 1 milyon 216 bin 717'e yükseldi
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