

Havalimanlarında izinsiz yolcu taşımacılığının önüne geçebilmek için ulaşım hizmetlerinde önemli bir düzenlemeye gidildi.







Havayolu şirketleri daha önce sadece kendi şirketlerinden yolcuları havalimanına ya da çevre il ve ilçelere taşımaya yetkiliyken, diğer firmaların yolcularını kanuna aykırı olarak taşıması nedeniyle şirketlerin yetkisi iptal edildi. Yapılan düzenlemeyle bundan sonra şehir terminalleriyle havalimanı arasında ve havalimanından çevre illere, ilçelere gerçekleştirilecek düzenli yolcu taşımacılığını havalimanı işletmecileri yapacak.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre işletmeler daha önceki kanuni düzenlemede sadece kendi yolcularını taşımakla yükümlü iken, diğer şirketlerin de yolcularını taşıyarak haksız bir rekabete neden oluyordu. Düzenlemeyle şirketlerin yetkisi alınarak bu yetki havaalanı işletmenlerine verildi ve işletmenler şimdi şirket ya da yolcu ayrımı yapmaksızın herkesi taşıyabilecek. Havaalanı işletmecileri bunun için ihaleye çıkarak, yıllık olarak taşıma işlerini anlaştıkları şirketlere verecek.



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kaynak:karar