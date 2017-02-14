HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da, 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili 45 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurmak ve yönetme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme"...
Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da, 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili 45 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurmak ve yönetme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
kaynak:sabah
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