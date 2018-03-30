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Havalimanında Yaşayan Genç Basketbolcu İçin Tbf Harekete Geçti
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Havalimanında yaşayan genç basketbolcu için TBF harekete geçti

HAVALİMANINDA YAŞAYAN GENÇ BASKETBOLCU İÇİN TBF HAREKETE GEÇTİ

Atatürk Havalimanında yaşayan genç basketbolcu İçin TBF harekete geçti. Yetkililer, Şanlı'nın babasıyla irtibata geçti. Babanın cevabı "Ben ilgilenmiyorum" oldu.

Tarih : 30 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Havalimanında Yaşayan Genç Basketbolcu İçin Tbf Harekete Geçti(8/10)4

Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti.

Yetkililer, Şanlı'nın babasıyla irtibata geçti. Babanın, 'Ben ilgilenmiyorum' dediği ileri sürüldü.

YARDIMLAR MEHMET ŞANLI'YA ULAŞTIRILACAK

Genç basketbolcu için yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Yardımseverlerin gönderdiği yardım kolilerinin yakın bir zamanda genç basketbolcuya teslim edileceği öğrenildi.

Şanlı'nın ABD'ye gitmek için uçak şirketlerinin ofisi önündeki bekleyişi de devam ediyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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