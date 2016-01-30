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havalimanında ilginç olay

HAVALİMANINDA İLGİNÇ OLAY

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Isparta'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular yanlışlıkla Kayseri uçağına bindi. Yolcular karışınca hem Kayseri seferi hem de Isparta seferi gecikmeli gerçekleşti.

Tarih : 30 Ocak 2016, 13:46
Puan Ver : Havalimanında İlginç Olay(5/10)5


Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen ilginç olay şu şekilde gerçekleşti;



Türk Hava Yolları'nın TK-2016 Kayseri ve TK-2860 Isparta'ya gidecek olan yolcular son kontrol için Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'nde bulunan 405 ve 403 nolu kapılara geldiler. Burada uçak saatini bekleyen yolcular son kontrol yapıldıktan sonra otobüsle Isparta ve Kayseri uçağının bulunduğu N1 ve N2 adlı açık park yerine götürüldü. Burada bazı Isparta yolcular görevlilerin dikkatsizliği nedeniyle yanlışlıkla Kayseri'ye gidecek THY uçağına bindiler. Bir yolcu tarafından fark edilen karışıklık yetkililere bildirildi. Yetkililer Televizyon Programcısı Simge Fıstıkoğlu'nun da bulunduğu Kayseri uçağındaki yolcuları uçaktan indirilerek apronda tekrardan bilet kontrolü yaptı. Yanlışlıkla Kayseri uçağına binen Isparta yolcuları bilet kontrolünün ardından Türk Hava Yolları'nın Isparta'ya giden uçağa bindirildi. Karışıklık nedeniyle THY'nin Isparta ve Kayseri uçağı gecikmeli olarak gerçekleşti.








Etiketler: Havalimanında  İlginç  Olay    haber

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