HAVALİMANINDA GALATASARAYLILARLA KARŞILAŞINCA KIYAMET KOPTU
Sivas'tan dönen Galatasaraylı futbolcuları karşılamak için Atatürk Havalimanında giden taraftarlar, Başakşehir kafilesiyle karşılaşınca Arda Turan'a küfürlü tezahürat yaptı.
Galatasaray taraftarları Sivas'ta 2-1 kaybeden takımlarına destek olmak için havalimanına akın etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar havalimanında Konya'dan dönen Başakşehir kafilesiyle karşılaştı.
Arda Turan'a karşı tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar uzun süre onun aleyhine "S... ol git Arda." şeklinde küfürlü tezahüratta bulundu. Arda Turan ise tezahüratlara gülerek karşılık verdi.
Kaynak: haberinburada
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