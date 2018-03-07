Kaçamak Ölümle Bitti! Baldızı İle Fantezi Yaparken Boğarak Öldürdü
Juventus'tan Muhteşem Geri Dönüş! Yıkıp Geçtiler
Basel Kazandı, Turu Manchester City Geçti
Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!

Havalimanında emniyetin sistemi çöktü, metrelerce kuyruk oluştu

HAVALİMANINDA EMNİYETİN SİSTEMİ ÇÖKTÜ, METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Emniyet Genel Müdürlüğünün POLNET Bilgi Sistemi'nde yaşanan arıza nedeniyle sınır kapılarında gecikmeler meydana geldi, pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Tarih : 07 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Havalimanında Emniyetin Sistemi Çöktü, Metrelerce Kuyruk Oluştu(6/10)2

POLNET Bilgi Sistemi'nde saat 16.00 sıralarında Türkiye genelinde meydana gelen arıza, sınır kapılarında pasaport kontrol noktalarında gecikmelere neden oldu. Arıza nedeniyle işlemler manuel olarak gerçekleştirildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Türkiye'nin en yoğun sınır kapısı özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı'nda yolcu giriş ve çıkışlarında gecikmeler yaşandı. Bu nedenle pasaport kontrol noktalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

İŞLEMLER MANUEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan arıza nedeniyle havalimanında yolcuların giriş ve çıkış işlemleri manuel olarak gerçekleştirildi. Pasaport kontrol noktasında bulunan polisler ise bütün pasaport bankolarını açarak yaşanan yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Özellikle uçakların yoğun olarak indiği saatlere denk gelen arıza nedeniyle Dış Hatlar Geliş Katı Pasaport Kontrol noktalarında yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluştu.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER SORUN DEĞİL"

Sistem arızası nedeniyle bir süre pasaport kontrol noktasında bekleyen yolculardan Erdoğan Korkmaz, "Ben Danimarka'dan geldim ve 30 ila 45 dakika arasında bekledim. Bize sistemin çöktüğünü söylediler, o yüzden bu kadar bekledik. Bazen olur böyle şeyler sorun değil" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren arıza saat 18.00 sıralarında giderildi. Sistemin normale dönmesiyle birlikte oluşan yoğunluk hızla azaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Havalimanında  Emniyetin  Sistemi  Çöktü  Metrelerce  Kuyruk  Oluştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER