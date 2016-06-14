

Atatürk Havalimanı'nda bulunan bir otelde kaldığı sırada doğum sancısı başlayan 8 aylık hamile Iraklı yolcunun, havalimanı terminal kapısında ambulansa alındığı sırada doğan bebeği, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.







Alınan bilgiye göre, Iraklı Ahmet Salar Mahmud ile 8 aylık hamile eşi Sazgar Mohammed Arif (36), 11 Haziran'da Irak'ın Süleymaniye kentinden tarifeli bir uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Iraklı aile, aynı gün öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a götürecek tarifeli uçağın kapısına gitti. Irak'ta kendisini kontrol eden doktorun "uçabilir" raporu verdiği hamile kadın, burada bir anda rahatsızlandı.







Kadına sağlık ekipleri müdahale ederken hamile olduğu için uçağa alınmamasına karar verildi. Iraklı aile, havalimanındaki bir otele yerleştirildi. İki gün boyunca bu otelde kalan kadının dün akşam doğum sancıları yeniden arttı.







Durumun otel yetkililerine bildirilmesi üzerine otele gelen doktor, Iraklı kadının doğumun başlamak üzere olduğunu, bir an önce hastaneye kaldırılması gerektiğini bildirdi. Bu sırada otelin asansörüne hasta sedyesi sığmadığı için hamile yolcu, tekerlekli sandalyeye konuldu.







Havalimanı Dış Hatlar Terminali önüne tekerlekli sandalye ile getirilen Sazgar Mohammed Arif, ambulansa bindirildiği sırada doğum yaptı. Doğumdan sonra bebeğin nefes alamadığın tespit eden doktor, kalp masajına başladı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada da bebeğe kalp masajı yapılmaya devam edildi.







Hastaneye gelmeden önce hayatını kaybettiği tespit edilen bebek, buradaki morga kaldırıldı.







Iraklı baba ise eşinin otelden sedye yerine tekerlekli sandalye ile ambulansa götürüldüğünü, bu nedenle de bebeğini kaybettiğini öne sürerek, emniyet görevlilerine şikayette bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.