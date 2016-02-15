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havalimanına da 'yüz tanıma' geliyor

HAVALİMANINA DA 'YÜZ TANIMA' GELİYOR

Gümrük kapılarından sonra havalimanlarına da 'Yüz Tanıma Sistemi' kurulacak. Gümrük Bakanı Tüfenkci, “Havalimanlarında da bunu başlatacağız. ABD'den ithal ediyoruz. Yüz tanıma için 1-2 ay içinde cihazları getirmiş olacağız” dedi

Tarih : 15 Şubat 2016, 09:10
Puan Ver : Havalimanına Da 'yüz Tanıma' Geliyor(5/10)4


Gümrük kapılarında saha denetim ve güvenliğinin sağlanması yanında, ülkeye yasadışı girişlerin önlenmesi amacıyla kurulan “Yüz Tanıma Sistemleri” havaalanlarına da geliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Gümrüklerden girenleri kayda alıyoruz. Özellikle de Doğu ve Güneydoğu kapılarında. Online izliyoruz. Havalimanlarında da bunu başlatacağız. İnşallah mobil cihazlar geliyor. Bunlar 1-2 ay içinde gelecek. ABD'den ithal ediyoruz. Yüz tanımada kullanmak için de bir iki ay içinde cihazları getirmiş olacağız” dedi. Bakanlık bünyesindeki gümrük kapılarını 7/24 online izleyen Komuta Kontrol Merkezi'ni gazetecilere gezdiren Tüfenkci buradaki faaliyetleri anlattı. Komuta Kontrol Merkezi'nde 442 m2'lik bir alanda 58 izleme ekranında 27 operatör görev yapıyor. 14 kara sınır kapısı ile 3 deniz limanı ve 2 iç gümrük idaresi olmak üzere 19 gümrük sahası eşzamanlı izleniyor.



X RAY SİSTEMİ GELİŞTİRİLİYOR



Tüfenkci, havalimanları için testleri tamamlanmış diğer bir gelişmenin de X-Ray'li tarama olacağını ifade ederek şöyle konuştu: “Bagajınız uçaktan indiğinde, siz daha bagajınızı almadan bagajınız otomatik bir incelemeden geçmiş olacak. X-Ray'lerden geçerek riskli veya şüpheli yolcuyu ayıracak. Diğer yolcular zaman kaybı olmadan geçiş yapacak. Özel hava meydanlarıyla da konuştuk. Bir yer tahsis edecekler. Ayrıca şüphelenilen yolcu bir kabin içinde aranıp denetlenecek.”








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