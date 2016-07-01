

Havalimanı saldırısını gerçekleştiren üç teröristten ikisinin kimlikleri tespit edildi. İkisi de Rus pasaportu taşıyan teröristlerin isimlerinin Rakim Bulgarov ve Vadim Osmanov olduğu öğrenildi. Teröristlerin evden çıktıktan sonra çöpe attıkları laptoptaki bilgilere ulaşılmaması için hard diskine kesici delici bir aletle zarar verdikleri belirlendi.







İstanbul Atatürk Havalimanı'na canlı bomba saldırısı düzenleyerek 44 kişinin ölümü 239 kişinin de yaralanmasına neden olan üç teröristten ikisinin kimlik bilgilerine ulaşıldığı öğrenildi. Teröristlerden ikisinin de Rus pasaportu taşıdıkları, isimlerinin de Vadim Osmanov ve Rakim Bulgarov oldukları öğrenildi. Vadim Osmanov'un Fatih'te kullandıkları evi kiraladığı, pasaportunun fotokopisine de emlakçıdan ulaşıldığı öğrenildi.