HAVALİMANI O İLÇENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Avrupa'da ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, Gülyalı ilçesinin adeta kaderini değiştirdi" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Avrupa'da ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı Gülyalı ilçesinin adeta kaderini değiştirdi." dedi.
Yılmaz, beraberinde Ak Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ile birlikte Ordu-Giresun Havalimanı'nın inşa edildiği Gülyalı ilçesinde incelemelerde bulundu.
Ziyaret ve incelemeleri sırasında Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen'den de bilgiler alan Yılmaz, Ordu-Giresun Havalimanı'nın Gülyalı'nın şansı olduğunu söyledi.
kaynak:milliyet
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