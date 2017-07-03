Aşırı sıcaklar tüm Türkiye’yi etkilemeye devam ederken herkes serin havalara hasret kaldı. Güneş altında 50 derecelere yaklaşan sıcaklardan sonra birkaç gün serinleyeceğiz. Yağmurlu hava ne zaman etkisini göstermeye başlayacak? Yağmur ne zamana kadar sürecek?



Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Yaklaşık bir haftadır sıcak havanın etkisini gösterdiği yurtta sıcaklıkların düşeceği duyurusu yapıldı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre; hava sıcaklıkları batı kesimlerde birkaç derece düşecek, hafta ortasına kadar bölge bölge yağmur kendini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI SERİNLİYOR



Son verilere göre batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



5 İL İÇİN SICAKLIK UYARISI



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli illeri için sıcaklık uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 1-3 derece artması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor” denildi.



Ayrıca meteoroloji sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.



























kaynak:sözcü