

Hafta sonu Van ve Erzincan'a kar yağdı, batı illeri ise hala yağmur ve serin havanın etkisinde. Yaza girmemize sadece 10 gün kala 'havalar ne zaman ısınacak' sorusu akıllara takıldı. İşte merak edilen sorunun yanıtı.







"Havalar ne zaman ısınacak, yaz ne zaman gelecek?" sorusuna , NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yanıt verdi. Abur, "Haziran'ın ilk haftasından sonra havalar ısınacak. Marmara, Karadeniz, doğu ve iç kesimler için. Akdeniz'e ve Ege'nin güney kesimlerine yaz geldi, denizler ısınmaya başladı" dedi.







Abur, bu haftanın yine oldukça değişken hava koşullarıyla geçiceğini açıkladı.







BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?







Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







Yağışların; Antalya, Isparta'nın güney ilçeleri, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.







kaynak:hürriyet